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Вторник, 15 февраля 2022, 13:55 мск

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США недовольны позицией Германии по санкциям против России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил недовольство по поводу позиции Германии по санкциям против России, сообщает издание Politico. По его словам, Берлин нужно «постоянно уговаривать», когда речь заходит об ограничительных мерах против Москвы. Такое заявление прозвучало на брифинге в палате представителей, посвященном ситуации вокруг Украины.

Отвечая на вопрос главы международного комитета палаты представителей Грегори Микса о том, нужно ли убеждать некоторых союзников в необходимости введения санкций против России, Салливан ответил, что их приходится «постоянно уговаривать, особенно Германию». Несмотря на это, подчеркнул он, Белый дом ожидает «сильный многонациональный ответ» относительно возможных рестрикций против России, передает «Прайм».

Накануне страны «Большой семерки» (G7) заявили о готовности коллективно ввести экономические и финансовые санкции в отношении России в случае ее «военной агрессии» против Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова понести экономический ущерб в случае введения антироссийских ограничений.

Напомним, Запад заявляет о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину. В Москве категорически отрицают наличие таких планов.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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