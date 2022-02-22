США увидели в обращении Путина претензии России на все земли Российской империи

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин в своем вчерашнем телеобращении к россиянам в связи с эскалацией ситуации в Донбассе обозначил претензии «на все территории Российской империи». Заявление об этом прозвучало в ходе экстренного заседания Совбеза ООН по Украине.

По мнению дипломата, российский президент накануне намекнул, что Россиия претендует на все территории, которые входили в состав Российской империи. Речь идет об Украине, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Финляндии, странах Прибалтики, а также части Польши и Турции, полагает постред США.

Томас-Гринфилд в связи с этим указала, что «сейчас не 1919 год, а 2022-й», напомнив, что ООН была основана на принципе деколонизации, передает «Газета.ру».

В Вашингтоне уверены, что «большинство стран – членов ООН и Совета безопасности ООН хотят двигаться вперед, а не назад во времени», – отметила дипломат.

Напомним, 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Также он поручил Вооруженным силам РФ обеспечить мир в ЛДНР. Сегодня Госдума и Совет Федерации рассмотрят ратификацию договоров РФ с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Эти документы сегодня утром ратифицировали парламенты ДНР и ЛНР.

Москва, Наталья Петрова

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