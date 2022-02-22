Сегодня Госдума рассмотрит ратификацию договоров с ЛНР и ДНР

Госдума во вторник, 22 февраля, рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«В 10 утра состоится Совет Государственной Думы. В 12 часов – пленарное заседание», – написал политик в своем Telegram-канале.

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовали депутатам ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, передает «Интерфакс».

Володин заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров с ними «должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих».

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход – принять это решение», – считает председатель Госдумы.

Как отметил Володин, Россия на протяжении длительного времени добивалась от Украины выполнения Минских соглашений. «Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса», – подчеркнул он. По его мнению, «США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся», а ЕС оказался «не в состоянии влиять на эти вопросы».

Вопрос о ратификации договоров с ЛДНР сегодня также рассмотрит Совет Федерации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР) и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить мир в ЛДНР. Этому шагу предшествовали заявления властей республик Донбасса об усилившихся артобстрелах территории ЛДНР со стороны ВСУ и угрозе украинского нападения и последующие обращения глав республик к Путину с просьбой признать независимость. Власти Украины и их союзники на Западе потребовали от России отменить признание ЛДНР. США, Великобритания и другие западные страны заявили, что введут против Москвы санкции в связи с событиями вокруг Украины.

Москва, Наталья Петрова

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