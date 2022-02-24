Лукашенко предложил Москве и Киеву провести переговоры в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России и Украине обсудить сложившуюся в Донбассе ситуацию в Минске. Белорусский лидер уверен, что предложения Москвы будут для Киева лучше вероятной войны, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нужно сесть за стол переговоров… Мы – три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Путин заявил: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Это основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения», – сказал Лукашенко во время совещания с военными.

Он напомнил три принципиальных для России вопроса: демилитаризация Украины, прекращение силовых действий против Донецка и Луганска, недопущение вступления Украины в НАТО. Лукашенко призвал Киев пойти навстречу Москве.

«Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в военной операции в Донбассе. И подтвердил задержку части группировки российских войск на территории республики после окончания учений. Президент Белоруссии объяснил это незащищенностью южной части государственной границы на фоне военных маневров украинских частей вблизи разделительной линии.

Власти Белоруссии готовы в ближайшее время принять решение относительно независимости Донецкой и Луганской народных республик. «У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», – цитирует Лукашенко Пул Первого.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе по просьбе руководства ЛДНР. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость донбасских республик и подписал с их руководством договоры о дружбе и взаимопомощи.

Минск, Наталья Рязанова

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