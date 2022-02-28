Цена на газ в Европе взлетела на 25%

Апрельские фьючерсы на газ на европейском рынке подорожал более чем на четверть и превысил отметку в 1293 доллара в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Цена на начало торгов составила 1454 доллара за тысячу кубометров. На 12:39 мск цена снизилась до 1293,6 доллара.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 26 февраля из европейских хранилищ отобраны 100% закачанного летом газа. Всего в европейских ПХГ осталось 29,5% газа, т.е. на 21,5% меньше уровня прошлого года.

«Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции – на 77,1%. Для восполнения запасов к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Суточные лимиты объемов закачки строго ограничены технологическими возможностями хранилищ», – пояснили в «Газпроме».

Напомним, цена на газ растет на фоне военной операции России, проводимой на Украине. Ряд западных стран одобрили новые антироссийские санкции, а процедура запуска газопровода «Северный поток-2» полностью остановлена.

Москва, Наталья Рязанова

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