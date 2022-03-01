Казахстан предложил посредничество в переговорах России и Украины

Казахстан может стать посредником в российско-украинских переговорах, предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал обе стороны продолжить договариваться.

«Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры. Казахстан готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги», – сказал казахский лидер на съезде правящей партии.

Токаев напомнил о принципе неделимости евразийской безопасности, основанной на взаимном понимании и доверии. Он посетовал, что этот принцип не сработал. Причиной же нынешней ситуации на Украине президент Казахстана назвал неисполнение соглашений о статусе ЛДНР.

«Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции», – добавил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне в Гомельской области Белоруссии прошел первый раунд переговоров России и Украины. Российская делегация сообщила, что стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Второй этап обсуждения планируется на ближайшие дни.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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