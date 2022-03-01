Минск привел в готовность ПВО для защиты тылов российских войск

Белоруссия привела в готовность средства ПВО, чтобы не допустить удара в спину российским войскам, рассказал глава государства Александр Лукашенко. По его мнению, нынешний конфликт стал итогом игнорирования Западом системы безопасности в Европе.

Перед началом операции в Донбассе у белорусской границы со стороны Украины обнаружили зенитные и ракетные дивизионы. Они готовились нанести удар по оставшимся в Белоруссии российским войскам. Позиции разбиты упреждающим ударом, средства ПВО приведены в готовность.

«По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», – сказал белорусский лидер на совещании с членами Совбеза и совета министров.

При этом организация переговоров между Москвой и Киевом на белорусской территории была сравнима с триллером, отметил Лукашенко. А истоком сложившейся ситуации стали действия западных стран. Они долгое время разрушали систему сдержек и противовесов, установленную после распада СССР.

«Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других. Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе», – уверен Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что западные соседи кратно увеличили число военных маневров «с отработкой задач отнюдь не оборонительного характера». Запад проигнорировал призыв России уважать ее интересы в сфере безопасности, и «России не оставили выбора».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Главными целями ее стали демилитаризация и денацификация Украины. В МИД Сирии заявили, что западные страны готовы раздавать оружие всем, кто выступает против России.

Минск, Наталья Рязанова

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