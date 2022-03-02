ЕС готовит четвертый пакет санкций против России

Евросоюз прорабатывает четвертый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Новые ограничения нацелены на бизнесменов, рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Конкретные предложения будут рассматриваться на специальном заседании глав МИД стран ЕС с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Оно запланировано на 4 марта.

«Мы работаем над четвертым пакетом. Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи. Уже есть новые списки», – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее днем президент США Джо Байден объявил новой целью антироссийских санкций крупных российских бизнесменов. Американский Минюст собирает специальную рабочую группу для расследования «преступлений российских олигархов».

Волна санкций против России нарастает после начала военной операции в Донбассе 24 февраля. Москва приняла решение после просьбы о помощи от руководства ДЛНР, ранее признанных российскими властями.

Москва, Наталья Рязанова

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