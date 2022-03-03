Япония заморозит активы ВТБ и еще трех банков

Япония расширит санкционный список в отношении российских компаний еще на четыре банка. Активы ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка будут заморожены с начала апреля, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки.

До конца недели правительство Японии намерено согласовать санкции в отношении руководства Белоруссии, в том числе президента республики Александра Лукашенко, предупредил премьер-министр Японии Кисида Фумио. Ограничения затронут также экспорт японской продукции, передает NHK.

Напомним, 1 марта власти Японии уже утвердили пакет санкций в отношении руководства России, ряда ее компаний и ведомств. В черный список вошли 49 российских ведомств и компаний, в том числе ЦБ РФ, ВЭБ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорация «Ростех», «Промсвязьбанк».

Санкционная волна нарастает на фоне проводимой Россией военной операции на Украине. Ряд государств заморозили активы российских компаний, банков, чиновников и бизнесменов.

Токио, Наталья Рязанова

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