В Пакистане при взрыве в мечети погибли десятки человек

В Пакистане произошел взрыв в мечети. По предварительным данным, погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Пешаваре, административном центре северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время пятничной молитвы, когда в мечети было много верующих.

Прибывшие на место спасатели вывозят раненных в больницы. Им помогают местные жители, которые доставляют пострадавших в медучреждения на собственном транспорте. Многие получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность. Премьер-министр Имран Хан осудил теракт и выразил соболезнования родственникам погибших.

Исламабад, Зоя Осколкова

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