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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 4 марта 2022, 15:44 мск

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Британские власти намерены селить беженцев в конфискованном у олигархов жилье

Британский Минюст одобрил предложение размещать украинских беженцев в недвижимости, конфискованной у российских олигархов. Власти решительно настроены относительно собственности россиян.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что возможность отбора собственности у бизнесменов из России вполне реальна.

«Да, если у нас будут доказательства и законные основания, мы это сделаем», – сказал глава Минюста в радиоэфире LBC.

Он также поддержал предложение партии «Либеральные демократы» об использовании недвижимости олигархов для размещения беженцев с Украины.

Ранее британское правительство объявило о полной заморозке активов бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова. Им также запрещен въезд в Великобританию.

Минюст США создал специальную рабочую группу для расследования деятельности крупных российских бизнесменов. Это сделано в рамках давления на Россию в ответ на военную спецоперацию на Украине.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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