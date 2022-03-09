США отправят в Польшу ЗРК Patriot для защиты НАТО

Польша разместит у себя две батареи американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. США заявили, что оружие отправится за границу для защиты стран-участниц НАТО.

«По указанию министра обороны и по приглашению польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу», – приводит CNN слова представителя Европейского командования (EUCOM) американских ВС Адама Миллера.

Военный чиновник считает это «разумной мерой защиты», направленной на сдерживание агрессии. По его словам, переброска ЗРК не является наступательной операцией, а должна успокоить союзников.

Ранее Белый дом США заявил, что не будет отправлять свои войска на Украину для противодействия России. Но американские военные будут защищать страны-участницы НАТО от любой агрессии. В комитете начальников штабов ВС США подтвердили, что в планах США и НАТО нет военного противостояния с российскими военными силами на Украине.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в Донбассе по просьбе руководства Донецкой и Луганской народных республик. Реакцией западных стран стала санкционная волна.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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