В Австралии объявили режим ЧС из-за наводнений

Власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за наводнений, которые наблюдаются на востоке и северо-востоке страны. Жертвами стихии стали 20 человек, несколько числятся пропавшими без вести, тысячи домов были затоплены или повреждены водой и стали непригодны для проживания.

В середины февраля на северо-восточном и восточном побережье Австралии идут проливные дожди. От наводнений больше всего пострадали города штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Наиболее сложной остается ситуация в крупнейшем городе страны Сиднее, где ливни идут 16 дней подряд.

Так в штате Квинсленд в зоне затопления оказались более 2 тысяч домов, порядка 20 тысяч человек были эвакуированы, сообщают местные СМИ со ссылкой на службы спасения. В Новом Южном Уэльсе полностью затоплен город Лисмор. К данному моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести, порядка 240 тысяч человек потеряли свои дома и имущество.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон надеется, что режим чрезвычайного положения даст федеральным властям полномочия, которые позволят избежать любых бюрократических проволочек при оказании помощи на местах. Кроме того, правительство выделит дополнительное финансирование пострадавшим общинам на восстановление городской инфраструктуры.

Канберра, Зоя Осколкова

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