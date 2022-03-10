СМИ: лидеры стран ЕС поддержат Украину, но не предложат членство в союзе

Лидеры Европейского союза (ЕС) готовы показать близость Украины к европейской семье, но не пришли к согласию по членству страны в союзе, пишет Reuters со ссылкой на чиновника в ЕС. В Елисейском дворце подтвердили, что Париж против ускоренного принятия Украины в ЕС.

Саммит лидеров 27 стран ЕС по обсуждению членства Украины в союзе пройдет в Версале 10 и 11 марта. Киев надеется на начало ускоренной процедуры принятия страны в ЕС, но у стран-членов союза другие планы. Украине могут предложить больше поддержки, но даже статус кандидата под вопросом.

«Вряд ли Украине предложат статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации. Предложить больше было бы невозможно, потому что страна сейчас охвачена войной», – пояснил один из чиновников в ЕС.

Он напомнил, что Грузия и Молдова подали заявления раньше, но вопрос по ним далек от разрешения. Если ускорить процедуру ради Киева, могут возникнуть проблемы с Тбилиси и Кишиневом.

Другой чиновник допустил, что Украине предложат статус кандидата, но это не скажется на срока возможного принятия страны в ЕС.

«У Турции он [статус] с 1999 года, и страна далека еще от членства в ЕС. Предоставить статус кандидата Украине можно сейчас, чтобы показать, что мы с ними. Переговоры о полноправном членстве могут длиться вечно», – сказал он.

Власти Франции выступают против быстрого принятия Украины в ЕС, но согласны оказать славянской стране поддержку, пишет Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Париж предлагает придумать новые формы сближения с ЕС, например, приглашать лидеров Украины, Молдавии и Грузии на саммиты союза.

«Нужно отправить политический сигнал о том, что они – часть европейской семьи», – пояснили в Елисейском дворце.

28 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал заявление о членстве Украины в Евросоюзе. Он призвал решить вопрос немедленно в связи с военной операцией России в Донбассе. 1 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС ускорить процедуру принятия его страны в ЕС. По его мнению, чиновники союза должны проявить к Турции «такую же чувствительность», как и к Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель признал разногласия в Евросоюзе относительно расширения сообщества.

Москва, Наталья Рязанова

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