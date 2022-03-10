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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 17:15 мск

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Эстония перестала выдавать визы россиянам

Власти Эстонии приостановили выдачу виз гражданам России, заявила министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс. Исключением станут поездки с гуманитарными целями.

«Выдача туристических виз временно прекращена», – цитируют министра «Известия».

Эва-Мария Лийметс отметила, что решение принято по двум причинам. Первой стала военная спецоперация, проводимая Россией на Украине. Вторая связана с «невозможностью физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз» из-за введенных ограничений в отношении ряда российских банков.

Ведомство готово принять заявления о выдаче визы от россиян, чьи родственники проживают в Эстонии. А также желающих въехать в страну с гуманитарными целями, например, навестить заболевших родных.

Как сообщал «Новый День», сразу после начала военной операции российских сил в Донбассе ряд стран приостановили выдачу виз россиянам. В их числе были Чехия, которая ввела запрет 24 февраля, и Япония, отреагировавшая на следующий день.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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