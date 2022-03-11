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Пятница, 11 марта 2022, 12:28 мск

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В Турции за год удвоилось число жалоб на пытки в тюрьмах

За прошедший год в Турции в два раза выросло число жалоб на издевательства и пытки в отношении заключенных, об этом сообщает турецкая Ассоциация прав человека (İHD).

В 2021 году было зарегистрировано 6,2 тысячи обращений от содержащихся в турецких тюрьмах людей, передает Ahval. 1605 сообщений содержали информацию о пытках, около тысячи жалоб были связаны с нарушением прав на медицинскую помощь. За этот период 28 заключенных скончались.

По данным правозащитников, турецкие осужденные сталкивались с жестоким обращением и пытками, в частности, речь идет о физическом насилии, побоях, обысках с раздеванием, рейдах в тюремных камерах, расизме, дискриминации, угрозах смертью и отказе в лечении.

Чаще всего обращения о пытках поступают от оппозиционных политиков, которые содержатся в тюрьме Силиври, и обвиненных в терроризме, отбывающих сроки в двух тюрьмах в провинции Текирдаг.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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