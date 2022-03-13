Сербия сократит полеты в Россию под давлением Запада

Сербия сократит с двух до одного рейсы в Россию из-за давления Запада. Решение вступит в силу через несколько дней, объявил президент страны Александр Вучич.

Сербский лидер отметил, что страну обвиняют в зарабатывании «на украинской крови». Поэтому он решил успокоить западных коллег и сократить число полетов в Россию.

«У нас вместо одного рейса – два. Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем. Сейчас люди купили билеты на 5-6 дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо», – сказал Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Президент отметил, что ряд арабских стран летают в Россию в 15-20 раз чаще, а Турция – в 30 раз. По его мнению, западные страны не предъявляют к ним претензий, потому что покупают там нефть.

Ранее президент Сербии Александр Вучич признался, что испытывает колоссальное давление со стороны Запада, требующего ввести антироссийские санкции. Глава МВД Сербии назвал страну единственным свободным государством Европы, которое отказалось участвовать в коллективной антироссийской истерике.

Запад ввел новые пакеты антироссийских санкций после начала военной спецоперации России в Донбассе. Российские военные отправились на территорию ЛДНР по просьбе руководства республик.

Белград, Наталья Рязанова

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