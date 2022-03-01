«Они издеваются…»: президент Сербии оказался под беспрецедентным давлением Запада

Президент Сербии Александр Вучич испытывает колоссальное давление со стороны Запада, который требует введения антироссийских санкций. Лидер страны признался, что последние дни для него были «ночным кошмаром и самыми тяжелыми за всю карьеру».

«Каждый час как год, я за прошедшие четыре дня постарел на 10 лет. Но у нас есть позиция нашей страны, и мы будем беречь ее, как можем и сколько сможем. Ничего подобного я не испытывал за эти 10 лет, даже в Брюсселе в 2013 году [на переговорах с Приштиной], когда было очень-очень тяжело, не было даже близко к тому, что происходит сегодня. Они ничего не могут сделать тому, кто сильнее и больше нас, поэтому издеваются над нами», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Комментируя заявление шведского дипломата Карла Бильдта о возможной приостановке для Сербии процесса евроинтеграции, Вучич сказал: «Поздравляю Карла Бильдта, жизнь удалась, пусть продолжает».

Напомним, Белград отказался вводить антироссийские санкции.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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