Племянника Назарбаева арестовали за хищения

Суд в Нур-Султане арестовал на два месяца Кайрата Сатыбалдыулы. Племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подозревают в хищениях в особо крупном размере.

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.», говорится в сообщении суда. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Сатыбалдыулы задержали 13 марта по делу о хищениях в АО «Казахтелеком». Расследование ведет Антикоррупционная служба Казахстана. Следователи проверяют племянникам экс-президента на причастность к другим преступлениям, «подрывающим безопасность государства», сообщили в ведомстве.

Компания «Казахтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана.

Напомним, в конце января Нурсултан Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны. А также покинул пост главы правящей партии страны.

Зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев покинул пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а племянник Назарбаева – Самат Абиш освобожден от должности первого замглавы Комитета нацбезопасности.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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