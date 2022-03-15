Племянника Назарбаева арестовали за хищения

Суд в Нур-Султане арестовал на два месяца Кайрата Сатыбалдыулы. Племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подозревают в хищениях в особо крупном размере.
«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.», говорится в сообщении суда. В интересах следствия подробности дела не раскрываются.
Сатыбалдыулы задержали 13 марта по делу о хищениях в АО «Казахтелеком». Расследование ведет Антикоррупционная служба Казахстана. Следователи проверяют племянникам экс-президента на причастность к другим преступлениям, «подрывающим безопасность государства», сообщили в ведомстве.
Компания «Казахтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана.
Напомним, в конце января Нурсултан Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны. А также покинул пост главы правящей партии страны.
Зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев покинул пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а племянник Назарбаева – Самат Абиш освобожден от должности первого замглавы Комитета нацбезопасности.
Нур-Султан, Наталья Рязанова
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