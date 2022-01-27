Назарбаева лишили ряда пожизненных полномочий

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана лишили экс-президента Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны. Соответствующие поправки, направленные на передачу этих полномочий нынешнему президенту Казахстана, были приняты сегодня.

Ранее, 19 января, эти изменения в законодательство были одобрены мажилисом – нижней палатой парламента. Теперь их должен будет утвердить президент Касым-Жомарт Токаев.

Также депутаты сената предложили отменить необходимость согласования с первым президентом республики основных направлений внешней и внутренней политики, передает ТАСС. Кроме того, сенаторы решили вернуть в мажилис изменения и дополнения в конституционный закон, которые сохраняют право Назарбаева входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в кабмине и парламенте.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента в марте 2019 года, однако сохранил тогда за собой посты руководителя Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле прошлого года Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя Ассамблеи и передать эти полномочия действующему президенту. Полномочия главы Совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января, когда страну захлестнули массовые беспорядки.

18 января Назарбаев выступил с видеообращением к казахстанцам. Это было первое публичное появление бывшего президента с начала январских волнений в стране. Назарбаев тогда заявил, что вся полнота власти находится у действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, а сам он – на заслуженном отдыхе. Также он назвал беспочвенными слухи о «конфликте или противостоянии в элите».

Нур-Султан, Наталья Петрова

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