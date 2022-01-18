«На заслуженном отдыхе»: Назарбаев отрицал конфликт в элите страны

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о противостоянии в элите страны. Он заявил, что вся полнота власти находится у действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Видеообращение Нурсултана Назарбаева опубликовано в его канале на YouTube. Это первое публичное появление бывшего президента с начала январских волнений в стране.

«Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и нахожусь на заслуженном отдыхе. Токаев обладает всей полнотой власти. Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – сказал Назарбаев.

Экс-глава государства призвал поддержать программу реформ, предложенную Токаевым. Назарбаев подчеркнул, что на посту президента работал на благо страны и народа, и новые реформы также направлены на повышение благосостояния граждан. Январские события бывший президент назвал «атакой на Казахстан» с целью разрушить целостность страны и устоев государства.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января с требований снизить цены на газ. Акции протеста быстро переросли в политические митинги, а после – в массовые беспорядки. Для наведения порядка в стране Касым-Жомарт Токаев пригласил военных стран ОДКБ.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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