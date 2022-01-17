Политическая «зачистка» в Казахстане: племянник Назарбаева лишился должности в Комитете нацбезопасности

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики.

На прошлой неделе пресс-служба КНБ объявила, что Абиш с 13 января ушел в ежегодный отпуск. Пост первого заместителя председателя комитета он занимал с 2015 года.

Напомним, 6 января в период беспорядков в Казахстане по обвинению в государственной измене был задержан глава КНБ республики Карим Масимов, возглавлявший спецслужбу с 2016 года. Позже стало известно о задержании двух его заместителей – Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Все они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Примечательно, что сегодня зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев объявил о решении сложить с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Его обращение опубликовано на сайте организации.

Напомним, 2 января в ряде регионов Казахстана начались митинги против повышения цен на газ для заправки автомобилей. Позже митингующие выступили с политическими требованиями, в числе которых – отстранение от власти Нурсултана Назарбаева. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки, объявил, что лично займет пост председателя Совета Безопасности, на который ранее был пожизненно назначен Назарбаев.

В республике было объявлено чрезвычайное положение и введены миротворцы ОДКБ.

Нур-Султан, Светлана Антонова

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