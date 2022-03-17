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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 17 марта 2022, 16:11 мск

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Литва призвала ООН закрыть небо над Украиной

Литва призвала Организацию объединенных наций закрыть украинское небо. Сейм страны единогласно принял соответствующую резолюцию, говорится на официальном сайте литовского парламента.

«Сейм призывает ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны над Украиной во избежание значительных жертв среди гражданского населения», – говорится в документе.

Парламентарии заявили, что данная мера поможет безопасному выезду граждан с территорий, ставших небезопасными, и сохранности конвоев с гуманитарной помощью. Депутаты отдельно отметили необходимость обезопасить небо над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов.

28 февраля российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Киев регулярно пугает Запад тем, что российская авиация якобы намерена «бомбить мирные города и убивать мирных жителей». Украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз повторял призыв к западным союзникам создать бесполетную зону над Украиной.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Москва, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев, Прибалтика,