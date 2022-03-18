Япония ввела санкции против Захаровой, Австралия – против Сбера

Власти Японии и Австралии расширили санкции в отношении России. Новый пакет ограничений австралийских властей нацелен на банки и олигархов, а Япония сосредоточилась на давлении на должностных лиц РФ.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур. Список включает Российский Фонд национального благосостояния и министерство финансов России, Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский Кредитный банк», – говорится в сообщении на сайте МИД Австралии.

Официальная Канберра также добавила в черный список экс-главу «Русала» и En+ Group Олега Дерипаску и президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга. Ранее персональные санкции были введены в отношении 41 российского бизнесмена и членов их семей.

Япония также расширила персональные санкции, добавив в черный список 15 россиян, а также девять компаний, в числе которых Объединенная авиастроительная корпорация, «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России». Сообщение о новых ограничениях опубликовано на сайте МИД Японии.

Токио официально заморозил активы представителя МИД РФ Марии Захаровой, сенатора Сулеймана Керимова, депутата Госдумы Андрея Скоча. Также под санкции попали восемь заместителей главы Минобороны РФ: Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Николай Панков, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко. Дополнили список директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава ГРУ Игорь Костюков, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции в Донбассе. Российские военные направлены на помощь ДЛНР после просьбы руководства республик.

Москва, Наталья Рязанова

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