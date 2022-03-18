В Стамбуле из-за непогоды отменили сотню авиарейсов

В ряде регионов Турции наблюдаются обильные снегопады. Власти приняли решение отменить занятия в школах, более ста авиарейсов были отложены, а граждан попросили по возможности не выходить из дома. Об этом сообщает Daily Sabah.

По прогнозам метеорологических служб, нынешний снегопад будет сильнее, чем на прошлой неделе, и продлится все выходные.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила уже около 100 запланированных на субботу рейсов. В прошлый раз из-за непогоды были отложены или отменены более 200 рейсов.

В частности, непогода обрушилась на Стамбул. Местные власти отменили занятия в школах. Для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями объявили выходной. Кроме того, жителям рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Стамбул, Зоя Осколкова

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