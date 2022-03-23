Шольц напомнил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

Санкции в отношении России имеют и обратное воздействие на экономики стран, которые их ввели, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что сейчас особо важно европейское единство и поддержка друг друга.

Берлин старается максимально быстро добиться независимости от поставок энергоносителей из России, заверил канцлер. Но обратный эффект санкций коснулся Германии и других государств, зависимых от импорта угля, газа и нефти. И здесь важны «европейское единство», тесная координация между странами-партнерами.

«Возможно, это не краткосрочное событие, а более продолжительный конфликт», – пояснил Олаф Шольц на пресс-конференции. Стенограмма опубликована на сайте правительства ФРГ.

Шольц отметил, что Европа «вместе с друзьями» применилась самые жесткие санкции, которые «долго, тщательно и очень точечно подготовили».

В начале марта канцлер Германии заявил, что Европа вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет.

Напомним, ЕС обсуждает уже пятый пакет санкций против России в связи с военной операцией в Донбассе. Москва и Киев ведут переговоры по разрешению ситуации, но подписание документов пока не прогнозируется.

Берлин, Наталья Рязанова

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