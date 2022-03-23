США намерены облегчить украинским беженцам въезд в страну

Власти США планируют проработать вопросы облегченного въезда в страну для некоторых категорий украинцев. Работа над проектом может начаться на этой неделе, передает Reuters со ссылкой источники.

Вашингтон планирует ускорить получение виз для украинцев, чьи родственники являются гражданами США или получили вид на жительство. Власти даже наймут дополнительных работников для обработки заявлений на въезд в Штаты по гуманитарным причинам.

По словам источника, особое внимание будут уделять анкетам активистов, журналистов, представителей ЛГБТК-сообщества и других «потенциально уязвимых» категорий.

Как сообщал «Новый День», президент США Джо Байден обещал принимать украинских беженцев «с распростертыми объятиями», но пока в Штаты попали единицы. В Белом доме заявили, что украинцы могут подать документы на въезд в США в качестве беженцев в общем порядке.

Ранее Эстония пожаловалась, что в республике заканчиваются деньги, выделенные для размещения беженцев с Украины. В начале военной спецоперации Эстония готова была принять 2-3 тыс. беженцев, но в страну въехали уже более 23 тыс. украинцев.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рекомендовал не интегрировать украинских беженцев в датское общество. «Не следует создавать условия, которые заставят беженцев остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. Они должны вернуться домой, когда на Украине воцарится мир», – заявил он.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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