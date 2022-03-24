Австралия допустила высылку российских дипломатов

Власти Австралии допустили высылку из страны российских дипломатов как ответ на военную операцию России на Украине. Но в правительстве отметили пользу «прямых линий связи с российским правительством» через посольство.

«Высылка посла РФ по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии», – заявила австралийский министр иностранных дел Марис Пейн эфире радиостанции ABC. Она добавила, что ведомство продолжает искать дипломатическое решение для ситуации на Украине.

Посол РФ в Австралии Алексей Павловский признал, что намеки на высылку дипломатов звучали неоднократно. Он посоветовал официальной Канберре окончательно принять решение, нужен ли ей канал общения с Москвой, передает ТАСС.

Накануне Польша вручила российскому послу ноту с требованием о высылке 45 сотрудников российской дипмиссии – их обвинили в шпионаже. Выдворения посла РФ польские власти не потребовали.

Канберра, Наталья Рязанова

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