Польша допустила высылку российского посла

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но пока такое решение не принято.

«На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», – сказал дипломат в эфире радиостанции RMF FM (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, накануне власти Польши объявили о высылке из страны 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже. По словам замминистра, именно он вручил послу России Сергею Андрееву ноту о выдворении дипработников. Он уточнил, что дипломаты должны покинуть Польшу до конца дня понедельника, 28 марта.

Ранее глава диппредставительства РФ в Польше сообщил, что из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. Также посол сказал, что Польша не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланных. По словам дипломата, отношения двух стран продолжают ухудшаться, а высылка российских дипломатов приведет к фактическому обнулению дипотношений.

Андреев также сообщил, что польские власти заблокировали банковские счета посольства России в Варшаве под предлогом того, что деньги могут быть использованы для «финансирования терроризма». По его словам, этот шаг Варшавы нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Он назвал обвинения Польши в отношении российской дипмиссии «более чем абсурдными».

Добавим, что в Кремле пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Польши. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

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