В Индии несколько человек пострадали при взрыве гранаты

На севере Индии был совершен теракт – злоумышленник бросил гранату. В результате атаки пострадали не менее семи человек. Об этом сообщает The Times of India.
По данным газета, террористы напали на военных в административном центре индийской союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар.
В результате взрыва гранаты ранения получили пять правоохранителей, один военнослужащий и один гражданский. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Отмечается, что экстремисты предприняли действия после того, как полиция арестовала четырех вооруженных боевиков пропакистанской террористической группировки.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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