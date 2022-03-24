В Индии несколько человек пострадали при взрыве гранаты

На севере Индии был совершен теракт – злоумышленник бросил гранату. В результате атаки пострадали не менее семи человек. Об этом сообщает The Times of India.

По данным газета, террористы напали на военных в административном центре индийской союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар.

В результате взрыва гранаты ранения получили пять правоохранителей, один военнослужащий и один гражданский. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что экстремисты предприняли действия после того, как полиция арестовала четырех вооруженных боевиков пропакистанской террористической группировки.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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