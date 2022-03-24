Индия отказалась принять британскую делегацию из-за разногласий по Украине

Власти Индии настояли на отмене визита британских официальных лиц за считанные часы до поездки. Британский премьер-министр Борис Джонсон пытался уговорить индийского коллегу Нарендру Моди занять более жесткую позицию по ситуации на Украине, но добился только отмены встречи.

Планировалось, что делегация из 10 чиновников во главе со спикером палаты общин Линдси Хойлом и его заместителем посетят Дели и Раджастан. Изначально стороны намеревались обсудить соглашение о свободной торговле, но позже повестка сменилась на обсуждение ситуации на Украине, пишет Guardian.

Британцы уверены, что Индия отказалась занять позицию против России из-за поставок оружия. Но Лондон все равно намерен изменить настроение Дели. Особенно после новости о разработке системы расчетов в рублях и рупиях, которая позволит Индии и России обходить антироссийские санкции.

Напомним, Индия заявила о нейтралитете по ситуации на Украине и поддерживает связи как с Россией, так и с Украиной. Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что его страна выступает на стороне мира и надеется на решение конфликта путем дискуссий.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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