Власти Японии призвали компании отказаться от оплаты в рублях российского газа

Правительство Японии подготовило обращение к национальным компаниям, чтобы те отказались от оплаты в рублях за поставки природного газа из России. Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно пояснил, что власти действуют в русле решения, принятого странами Группы семи.

Правительство пока не выясняло, допускают ли газовые контракты расчеты в рублях, добавил Мацуно.

«В соответствии с договоренностями на уровне стран G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», – сказал генсек японского правительства на пресс-конференции.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» готовы к любым сценариям и отказываются исполнять требование России о расчетах в рублях. Решение о смене валюты расчетов за поставки природного газа принято президентом РФ Владимиром Путиным 23 марта. оно распространяется на все недружественные России страны.

В Кремле предупредили, что Россия не станет поставлять топливо бесплатно, если страны-покупатели откажутся платить за газ в рублях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ситуации санкционного давления для Москвы нецелесообразно заниматься европейской благотворительностью.

Токио, Наталья Рязанова

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