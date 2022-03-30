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Среда, 30 марта 2022, 14:02 мск

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В Австралии проводится эвакуация населения из-за наводнения

Австралийские экстренные службы проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей востока страны. В регионе идут мощные ливни, провоцирующие наводнения. Об этом сообщает телеканал France 24.

Больше других пострадали жители штата Новый Южный Уэльс. Стихия обрушилась на этот район во второй раз за последние два месяца. Отмечается, что уровень воды в реках поднялся примерно на 12 м.

О наступающем циклоне было известно заранее, поэтому власти штата смогли подготовиться. В подверженные риску районы направили дополнительные силы спасения, технику, лодки и вертолеты.

Чуть больше месяца назад от наводнений пострадал штат Квинсленд. Тогда жертвами стихии стали шесть человек. Более 20 тысяч домов остались без энергоснабжения.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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