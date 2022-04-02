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Суббота, 2 апреля 2022, 18:49 мск

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Премьер-министр Польши признал, что западные санкции против России не работают

Фото: ec.europa.eu

Санкции против России, которые были введены западными государствами в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине, не работают. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в социальных сетях.

По его словам, это доказывает курс рубля, который вернулся к тому значению, что было перед началом военной спецоперации на Украине. «Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран) желали», – цитирует РИА «Новости» Моравецкого.

Стоит отметить, что сегодня стало известно, что премьер-министр Польши направил в Еврокомиссию обращение с призывом ввести новые санкции против России. Как отмечает ТАСС, в числе предложений отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, конфискация российского имущества, а также запрет для всех россиян посещать государства Евросоюза.

Варшава, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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