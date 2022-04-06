В одной из крупнейших мечетей Кабула прогремел взрыв

В столице Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Kabul News со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в одной из крупнейших мечетей Кабула. В этот момент верующие совершали полуденный намаз.

По данным сил безопасности Кабула, пострадали не менее шести человек. Причина взрыва уточняется. Предположительно, взорвалась ручная граната, передает телеканал Tolo News.

На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Кабул, Зоя Осколкова

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