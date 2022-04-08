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Пятница, 8 апреля 2022, 12:44 мск

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Зеленая энергетика в США уничтожает белоголовых орлов

Фото: Pixabay

В США компанию ESI Energy оштрафовали на несколько миллионов долларов за птиц, убитых лопастями турбин ветрогенераторов. Об этом сообщает The Guardian.

Компания признала свою вину в гибели 150 крупных птиц, большинство из которых были беркутами, но также среди них были и белоголовые орланы – именно они считаются национальным символом США. Убивать орлов или наносить им какой-то ущерб незаконно.

Теперь ESI Energy предстоит заплатить штраф в размере более 8 млн долларов. Кроме того, в будущем компания будет выплачивать около 29 тысяч долларов каждый раз, когда окажется, что какой-то орел все же убит или покалечен.

Руководство пообещало предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов, например, выключать турбины в то время, когда птицы могут находиться поблизости. Это обойдется еще в 27 млн долларов.

Белоголовые орланы находятся под угрозой исчезновения. Птицы гибнут не только из-за ветряков, но и от рук охотников. Зачастую причиной смерти орлов становится отравление свинцом, дело в том, что они питаются падалью, в тушах которой остается охотничья дробь.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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