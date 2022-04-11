Макрон опередил Ле Пен в первом туре выборов президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал по итогам первого тура выборов 28,2% голосов. За лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 22,9% явившихся избирателей, передает BFMTV.com после подсчета всех бюллетеней.

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов, назначенный на 24 апреля.

Третье место в гонке занял лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,7%. Остальные кандидаты набрали менее 10%.

Как сообщал «Новый День», на 17 часов парижского времени Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен имели равное число голосов – 24%. Явка избирателей составила 65%.

В своей предвыборной программе Марин Ле Пен выступила против сближения России с Китаем. По ее мнению, подобные отношения позволят КНР накопить слишком много влияния. Ле Пен призвала Европу вновь сблизиться с Россией после разрешения конфликта на Украине.

Париж, Наталья Рязанова

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