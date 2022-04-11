Дипломатия принуждения США привела к большему числу погибших, чем вооруженные конфликты со времен Второй мировой войны, подсчитала китайская Global Times. Эта политика основана на запугивании ради поддержания гегемонии Штатов.

«Со времен Второй мировой войны число неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период», – пишет издание.

Автор публикации отметил, что конфликт на Украине подобно зеркалу отразил истинную суть политики США, готовых ради принятия нужных им решений давить и запугивать как маленькие, так и большие страны. Небольшие государства Штаты вгоняют в зависимость своей помощью якобы на благо развивающейся демократии. Крупным странам, например, Китаю и Индии, – угрожают напрямую.

Издание отмечает, что эффективность подобной политики снижается, поскольку никакие угрозы не могут действовать вечно.

«Дипломатия принуждения» США подорвала доверие к американской нации. Она становится все менее эффективной, поскольку мир видит ее фальшивую мораль. Невозможно всегда угрожать другим странам, чтобы они «таскали за нее каштаны из огня», – уверен автор статьи.

Как сообщал «Новый День», США несколько раз увеличивали объем военной помощи Украине, но так и не сделали заметных уступок для въезда в страну для украинских беженцев. Вашингтон постоянно заявляет о намерении ужесточить санкции против России, но вывел из-под ограничений удобрения и нефть, важные для американской экономики.

В то же время США пригрозили санкциями Китаю и Индии за отказ прекратить экономическое сотрудничество и создание систем расчетов за импорт-экспорт в национальных валютах.

Пекин, Наталья Рязанова

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