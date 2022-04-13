Байден обвинил Путина в геноциде украинцев

Президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить идею украинства, заявил американский лидер Джо Байден. По словам президента США, на Украине происходит геноцид.

«Я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее, что Путин просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем», – цитирует Байдена телеканал CNN.

Американский президент назвал доказательствами кадры из украинского города Буча, мелькающие в СМИ. Он добавил, что данный вопрос должны решать международные юристы, но сам он уверен: происходящее соответствует термину «геноцид».

Ранее компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запрет на призывы к убийству российских военнослужащих в своих соцсетях. Госдума РФ расценила подобные действия как призыв к геноциду. По ходатайству Генпрокуратуры суд официально признал американскую компанию экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ.

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет России предъявил обвинения в геноциде русскоязычного населения 22 украинским чиновникам, включая начальника Генштаба Минобороны Украины Виктора Муженко. Мирные граждане Донецкой и Луганской народных республик гибнут от массированных обстрелов. Следователи нашли доказательства, что гражданские страдают от жестокости ВСУ, которые пытают, похищают, незаконно удерживают людей, занимаются геноцидом и экстремизмом.

Чиновники на Украине призвали запретить использование российской музыки на радио, в кафе и общественном транспорте, а также переименовать все русскоязычные название городов и улиц в стране. Омбудсмен открыто призывал русскоязычное население Украины покинуть страну.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»