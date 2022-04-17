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Воскресенье, 17 апреля 2022, 10:10 мск

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Ирландцам рекомендуют реже тормозить для экономии топлива

Ирландским автолюбителям дали несколько советов по экономии топлива. В частности, водителям рекомендовали реже нажимать на педаль тормоза. Об этом сообщает ирландский новостной портал AA.

Автор статьи советует продумывать свой путь наперед, чтобы спланировать езду без лишнего торможения.

«В некоторых случаях вы сможете отказаться от тормоза вообще – к примеру, маневрируя между полосами, или медленно подъезжая к перекрестку», – говорится в публикации.

Кроме того, автолюбителям предлагают экономить бензин, отказавшись от кондиционера. Также снизить расход топлива можно, если выгрузить из машины тяжелые предметы.

Дублин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Транспорт, Экономика, Европа, Рост цен на бензин,