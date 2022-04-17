В перестрелке на границе Турции и Греции погиб нелегальный мигрант

На границе Турции и Греции произошла перестрелка, когда лодка с нелегальными мигрантами пыталась причалить к берегу. В результате погиб один человек. Об этом сообщает газета «Kathimerini».

Инцидент произошел накануне вечером на реке Эврос недалеко от Суфли. Греческие пограничники увидели лодку с людьми. Судно направлялось с турецкой стороны. Световыми сигналами погранслужба дала понять, что катер должен остановиться, однако лодка не сменила курс.

Произошла стрельба. Нет полной уверенности в том, кто первым открыл огонь. В итоге мигранты причалили, пограничники обнаружили шестерых нелегалов и одного погибшего.

По данным издания, мигрант был убит с близкого расстояния из оружия, которым не пользуются ни турецкие, ни греческие пограничники. Предполагается, что выстрел сделал контрабандист, который взял с нелегалов деньги за то, чтобы доставить их в Грецию.

Анкара, Зоя Осколкова

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