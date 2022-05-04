российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 мая 2022, 10:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США два украинца подрались, приняв друг друга за русских

В США украинец напал на соотечественника, приняв того за россиянина. Об этом сообщает New York Post.

Конфликт произошел в караоке-баре Signature в нью-йоркском Бруклине. Один из посетителей праздновал день рождения друга. Украинец, услышав русскую речь, начал осыпать говорившего мужчину ругательствами. Когда тот в ответ заявил, что он из Украины, оппонент не поверил.

Затем агрессор схватил со стола две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил мужчину острыми краями в шею и лицо. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, ему наложили несколько швов.

Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело о совершении преступления на почве ненависти. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, в том числе за незаконное хранение оружия.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«ЧВК Вагнера» взяли в плен украинских военных во время боя – видео / Это не трусость: канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию с поставками тяжелого вооружения на Украину / Российские войска разгромили военный аэродром около Одессы, через который Запад поставлял Киеву оружие и боеприпасы / Более 40 мариупольцев эвакуировано из жилых домов около заблокированной «Азовстали» / В Курской области снова обстреляли пограничный пункт пропуска / Президент Вучич опроверг данные о поставках сербских боеприпасов на Украину / Российские войска нанесли мощный ночной удар по объектам украинской армии / Украинский самолет атаковал поселок в Брянской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, США, Украина,