В США два украинца подрались, приняв друг друга за русских

В США украинец напал на соотечественника, приняв того за россиянина. Об этом сообщает New York Post.

Конфликт произошел в караоке-баре Signature в нью-йоркском Бруклине. Один из посетителей праздновал день рождения друга. Украинец, услышав русскую речь, начал осыпать говорившего мужчину ругательствами. Когда тот в ответ заявил, что он из Украины, оппонент не поверил.

Затем агрессор схватил со стола две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил мужчину острыми краями в шею и лицо. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, ему наложили несколько швов.

Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело о совершении преступления на почве ненависти. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, в том числе за незаконное хранение оружия.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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