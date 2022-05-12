В Нидерландах нашли убитыми россиянку и ее маленького сына

В Нидерландах обнаружили тела уроженки Перми Анны Мартен и ее шестилетнего сына. Предположительно, с женщиной расправился ее муж. Об этом сообщает издание De Gelderlander.

9 мая в общине Гелдермалсен сгорел дом. Прибывшие на место пожарные потушили пламя и обнаружили два трупа.

Экспертиза установила, что мать и сын скончались от ножевых ранений. Вероятно, преступник поджег дом, чтобы скрыть следы убийства.

Под подозрение попал глава семейства Йост Мартен. Полицейские объявили его в розыск. Спустя несколько часов в Германии остановили черный Renault Megane – автомобиль, который принадлежал семье. Мартена задержали, решается вопрос о депортации его в Нидерланды.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»