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Суббота, 14 мая 2022, 15:54 мск

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Франция конфисковала собранные для детей Донбасса деньги

Фото: Pixabay

Французские власти конфисковали деньги, собранные для детей ДНР. Об этом сообщил президент французской гуманитарной ассоциации «Спасем детей Донбасса» Эммануэль Леруа.

Сумма, которую собирались перевезти на территорию России, меньше 10 000 евро, то есть, все законно. Однако французские таможенники изъяли деньги под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств.

Более того, трем коллегам Леруа вменяют пособничество терроризму.

«У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели, – сказал глава ассоциации. – Люди должны понимать, что Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы».

Ассоциация «Спасем детей Донбасса» действует с 2014 года. Организация принимает пожертвования от простых граждан, чтобы купить на них вещи первой необходимости, еду, игрушки и медикаменты для детских клиник Донбасса. За восемь лет ассоциация совершила восемь гуманитарных миссий в ДНР.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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