Британские военные эксперты назвали Арктику полем битвы будущего

На фоне ужесточения экономических ограничений российский лидер Владимир Путин все больше внимания будет уделять Арктике. При этом Россия укрепит сотрудничество с Китаем, чтобы противостоять санкциям. Британские аналитики и военные эксперты призвали политиков очнуться и объявили арктический регион «полем битвы будущего».

Пока внимание всего мира приковано к событиям на Украине, Москва продолжает преследовать свои цели в Арктике. Об этом говорится в докладе аналитического центра Civitas, на который ссылается Daily Mail. «В течение многих лет Владимир Путин строил авиабазы, ракетные пусковые площадки, радиолокационные станции и военно-морские верфи к северу от Арктического круга, но теперь этот регион приобретает новое значение в связи с усилением санкционного давления», – пишет газета.

Крайний Север, возможно, является единственным регионом, где Россия теперь может претендовать на звание военной сверхдержавы. Кремль, вероятно, воспользуется этим фактом, стремясь извлечь из замерзшей земли природные ресурсы, стоимость которых оценивается в 30 трлн долларов, и открыть новые торговые пути, чему будет способствовать глобальное потепление.

Однако РФ не будет действовать в одиночку. «Путин, испытывающий нехватку средств из-за санкций, почти наверняка будет полагаться на Китай и, чтобы достичь своих целей, предложит Пекину «черный» вход в регион, который он давно планировал контролировать, но где у него нет территориальных претензий, – говорится в докладе. – Сидя вместе на вершине мира, пара может угрожать Западу на трех континентах и в двух его крупнейших океанах».

С этой связи Великобритания должна обратиться к союзникам, считают авторы, и создать новый альянс с Канадой – CAUKUS, аналогичный содружеству с Австралией (AUKUS). Это позволит развернуть военную мощь в Арктическом круге, включая атомные подводные лодки, в качестве демонстрации силы для обеих сторон.

По словам военного эксперта Роба Кларка, Россия активно наращивает военное присутствие в регионе, испытывая в Арктике ядерные подводные лодки нового поколения и гиперзвуковые ракеты. «НАТО необходимо защитить свой северный фланг, а Британии необходимо направить посла в Арктику, чтобы внимательно следить за российской активностью», – отмечается в докладе.

Авторы также упомянули «арктические» амбиции СССР и царской России, указав на то, что Михаил Горбачев назвал Арктику «зоной мира» в 1987 году, а в 2014 году Путин объявил регион «концентрацией практически всех аспектов национальной безопасности – военных, политических, экономических, технологических, экологических ресурсов».

Помимо энергоресурсов, содержащихся в арктическом шельфе, включая обширные нетронутые месторождения нефти, природного газа и редкоземельных минералов, которые являются ключевыми для производства современных технологий, Россия может получить в перспективе миллиардные доходы от Северного морского пути. Этот маршрут вполне может стать прибыльной альтернативой судоходным путям, которые проходят либо вокруг африканского мыса Доброй Надежды и через Индийский океан, либо через Средиземное море и вокруг Аравийского полуострова через Суэцкий канал. Движение через север сократит около двух недель даже от самых быстрых путешествий через юг.

Этот путь также интересен и Китаю. Он позволит китайским торговым судам обойти Малаккский пролив – стратегическое узкое место, граничащее с Индонезией, Малайзией и Сингапуром, которые являются партнерами США.

В комментарии к докладу бывший министр вооруженных сил Великобритании Марк Франсуа сказал: «После недавнего соглашения AUKUS идея параллельного соглашения между Великобританией, США и Канадой (CAUKUS), по-видимому, имеет значительные достоинства».

Лондон, Зоя Осколкова

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