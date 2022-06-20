При новом парламенте отношение Франции к России не изменится

То, что партия президента Франции Эммануила Макрона не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах, не означает, что изменится характер ее внешней политики.

Такой точки зрения придерживается политолог Андрей Перла.

«Отношение Франции к России никак не изменится, – заявил он «Новому Дню». – Даже если, что невозможно, сменятся и президент, и правительство. Потому что у Франции нет самостоятельной внешней политики, как и у других стран Евросоюза. Их внешняя политика определяется за пределами ЕС, в Вашингтоне и Лондоне. Президента могут звать хоть Макрон, хоть Ле Пен, хоть Депардье. Они все равно будут вбухивать ресурсы в Украину, голодать, холодать, и никакого шанса вырваться из этой ситуации у них нет. Если только они не взбунтуются против своих хозяев, а этого им делать нельзя, страна тесно связана с НАТО».

Другая точка зрения у политолога Марата Баширова. «В таком «громком» парламенте Макрону будет тяжело проводить свои решения и придется сместить фокус с внешней политики на внутреннюю», – считает он. Эксперт пишет в своем телеграм-канале, что партия Макрона в итоге получила 245 мандатов из 577, а для абсолютного большинства надо было 289. То есть для избрания своего премьер-министра им надо создавать коалицию с кем-то. Но дело не в этом, а в том, что появилась реальная угроза сильного левого поворота Франции, а также в том, что налицо сильная поляризация общества: «правая» Мари Ле Пен впервые стала депутатом парламента Франции, а её партия взяла 89 мандатов.

Как уже сообщалось, сегодня во Франции подвели итоги второго тура парламентских выборов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» потеряла абсолютное большинство мест в Национальном собрании, получив 245 из 577 мандатов. Центристов поддержали 38,57% французов. Для получения абсолютного большинства им нужно было завоевать 289 мест.

Основной конкурент правящего блока – коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получила 31,6% голосов (131 мандат). На третьем месте – партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 17,3% голосов (89 мандатов). Сама Ле Пен избрана депутатом от департамента Па-де-Кале, где за ее кандидатуру проголосовали более 60% избирателей. Четвертое место у республиканцев, получивших 6,98% (61 мандат).

Париж, Евгения Вирачева

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