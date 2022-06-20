ООН сокращает размер пайков для беженцев из-за продовольственного кризиса

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН почти вдвое сократит размер пайков, предназначенных для беженцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы вынуждены принять полное отчаяния решение сократить продовольственные пайки для беженцев, которые полагаются на нас в своем выживании», – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли.

Мировые цены на продовольствие в этом году выросли почти на 18%. В наибольшей степени сокращение продовольствия скажется на беженцах в Эфиопии, Кении, Южном Судане и Уганде.

По данным ООН, за прошлый год 67% беженцев и лиц, ищущих убежища, прибыли из стран с продовольственным кризисом. В этом году ситуация усугубляется кризисом на Украине. «Это, в сочетании с разрушительным конфликтом и экстремальными климатическими условиями, сильнее всего бьет по беженцам», – заключил Бисли.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»