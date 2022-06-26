В столкновении между силовиками и нелегальными мигрантами на границе Марокко и Испании погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на марокканские официальные лица.

Инцидент произошел накануне. Две тысячи выходцев из стран южнее Сахары подошли к границе испанского анклава на севере Африки Мелилье. Часть нелегалов решили прорваться через контроль-пропускной пункт, вооружившись камнями и палками.

В результате возникла давка, в которой многие получили ранения. Сначала сообщалось о 18 погибших. «Еще пять мигрантов скончались от ран после попытки проникнуть на территорию Испании», – заявили власти марокканского города Надор.

В то же время испанская газета Razon сообщила со ссылкой на источники, что погибших было гораздо больше. По данным издания, 45 мигрантов получили смертельные ранения. Среди силовиков погибли пятеро. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Мадрид, Зоя Осколкова

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