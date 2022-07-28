В Берлине хотят объявить ЧП из-за украинских беженцев

Власти столицы Германии готовы объявить режим чрезвычайного положения. Все из-за несправедливого распределения украинских беженцев. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, за объявление в городе ЧП выступает сенатор по социальным вопросам Катя Киппинг. Она утверждает, что ситуация с размещением беженцев из Украины обострилась.

В Берлине уже не хватает мест для размещения украинских мигрантов. Власти собираются поставить большую палатку на 900 спальных мест. Кроме того, решается вопрос об аренде общежитий.

Остальные федеральные земли в этом деле «оставили столицу в одиночестве». Берлину приходится принимать больше беженцев, поскольку почти все другие территории выпали из общенациональной системы распределения под названием EASY.

Берлин, Зоя Осколкова

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