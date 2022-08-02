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Вторник, 2 августа 2022, 16:17 мск

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В Пакистане жертвами крушения вертолета стали шестеро военных

В Пакистане разбился военный вертолет. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Военнослужащие участвовали в спасательной операции в провинции Белуджистан, где произошло наводнение. Накануне вечером связь с воздушным судном была потеряна, а сегодня днем спасатели обнаружили обломки и тела погибших.

Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек, находившихся на борту. В том числе региональный командующий генерал-лейтенант Сарфраз Али.

Предположительно, причиной крушения стали плохие погодные условия.

Как ранее сообщал «Новый День», число погибших в результате наводнений в Пакистане почти достигло 400 человек. За минувшие сутки по меньшей мере 28 граждан стали жертвами стихии.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наводнение

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